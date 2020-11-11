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Тезисно: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (33)
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Ria.ru / AZTV / RT Arabic / Минобороны России / Пресс-служба правительства Республики Армении / Ruptly
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До конца года Армении следует вернуть Азербайджану часть занятых территорий. В частности, до 15 ноября отдать Баку Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский и часть удерживаемого Газахского района, до 1 декабря - Лачинский район.

Президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, Армения и Азербайджан должны были полностью прекратить огонь в регионе с полуночи 10 ноября.

Военнослужащие обеих сторон останавливаются на занимаемых ими позициях. В рамках введенного перемирия Баку и Ереван начинают процесс обмена военнопленными.

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Пашинян заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе

До конца года Армении следует вернуть Азербайджану часть занятых территорий. В частности, до 15 ноября отдать Баку Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский и часть удерживаемого Газахского района, до 1 декабря - Лачинский район.

Лачинский коридор будет обеспечивать связь НКР с Арменией, но не будет затрагивать Шушу.

Вдоль линии соприкосновения вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ параллельно с выводом ВС Армении.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (33)
Теги:
Россия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах



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