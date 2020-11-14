Восстановление Сирии: как США мешают стране встать на ноги — видео

Сирия постепенно возвращается к мирной жизни. Сейчас для властей страны одна из приоритетных задач — вернуть из-за рубежа на родину 6,5 миллиона граждан, покинувших ее из-за многолетней и разрушительной войны. Этот процесс пытаются затормозить США.

Соединенные Штаты неоднократно бойкотировали разные мирные инициативы по Ближнему Востоку. На этот раз они отказались участвовать в организованной Дамаском международной конференции для выработки практических шагов по решению задачи по возвращению беженцев в Сирию. Более того — призвали своих союзников бойкотировать мероприятие.

В конференции приняли участие 26 стран, в том числе Россия, Китай и Иран, а также представители неправительственных организаций и ООН.

Почему американцы мешают сирийскому урегулированию и как Россия помогает Сирии преодолеть последствия войны — смотрите в видео.