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Восстановление Сирии: как США мешают стране встать на ноги — видео

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Ruptly / Минобороны РФ
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201114/15404028.html

Сирия постепенно возвращается к мирной жизни. Сейчас для властей страны одна из приоритетных задач — вернуть из-за рубежа на родину 6,5 миллиона граждан, покинувших ее из-за многолетней и разрушительной войны. Этот процесс пытаются затормозить США.

Соединенные Штаты неоднократно бойкотировали разные мирные инициативы по Ближнему Востоку. На этот раз они отказались участвовать в организованной Дамаском международной конференции для выработки практических шагов по решению задачи по возвращению беженцев в Сирию. Более того — призвали своих союзников бойкотировать мероприятие.

В конференции приняли участие 26 стран, в том числе Россия, Китай и Иран, а также представители неправительственных организаций и ООН.

Почему американцы мешают сирийскому урегулированию и как Россия помогает Сирии преодолеть последствия войны — смотрите в видео.

Теги:
Видео, беженцы, политика, Россия, США, Сирия



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