Восстановление Сирии: как США мешают стране встать на ноги — видео

Соединенные Штаты неоднократно бойкотировали разные мирные инициативы по Ближнему Востоку. На этот раз они отказались участвовать в организованной Дамаском международной конференции для выработки практических шагов по решению задачи по возвращению беженцев в Сирию. Более того — призвали своих союзников бойкотировать мероприятие.
В конференции приняли участие 26 стран, в том числе Россия, Китай и Иран, а также представители неправительственных организаций и ООН.
Почему американцы мешают сирийскому урегулированию и как Россия помогает Сирии преодолеть последствия войны — смотрите в видео.