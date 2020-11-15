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Очередной митинг оппозиции у здания парламента Грузии

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video : Sputnik / Vladimir Umikashvili
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/0f/15405225.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201115/15405254.html

Объединенная грузинская оппозиция снова вывела своих сторонников на улицы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходит новая акция протеста у здания парламента страны на проспекте Руставели.

Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи людей снова собрались в центре Тбилиси, чтобы выразить власти свой протест. Лидеры и сторонники оппозиции по-прежнему требуют проведения новых выборов и отмены результатов уже состоявшегося голосования. 

В связи с эпидемией COVID-19, на сегодняшней акции всем участникам раздавали медицинские защитные маски, а также обрабатывали руки антисептиком. Протест продлился до 9 часов вечера. Потом у участников был час, чтобы разойтись по домам до наступления комендантского часа. 




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