Очередной митинг оппозиции у здания парламента Грузии

Объединенная грузинская оппозиция снова вывела своих сторонников на улицы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходит новая акция протеста у здания парламента страны на проспекте Руставели.

Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи людей снова собрались в центре Тбилиси, чтобы выразить власти свой протест. Лидеры и сторонники оппозиции по-прежнему требуют проведения новых выборов и отмены результатов уже состоявшегося голосования.

В связи с эпидемией COVID-19, на сегодняшней акции всем участникам раздавали медицинские защитные маски, а также обрабатывали руки антисептиком. Протест продлился до 9 часов вечера. Потом у участников был час, чтобы разойтись по домам до наступления комендантского часа.