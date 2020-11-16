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Победителей Тотального диктанта наградили в Ташкенте — видео

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/10/15415057.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201116/15414727/Pobeditelej-Totalnogo-diktanta-nagradili-v-Tashkente--video.html

В воскресенье в Ташкентской и Узбекистанской епархии чествовали победителей акции "Тотальный диктант-2020".

В Ташкенте свои знания "великого и могучего" можно было проверить на четырех площадках, в том числе в филиале РЭУ имени Плеханова. Там текст Андрея Геласимова читал заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев. Он же вчера наградил победителей. Мероприятие прошло в Ташкентской и Узбекистанской епархии, на нем присутствовал и митрополит Викентий.

Заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рустам Сагдуллаев: я хочу, чтобы в Узбекистане русский язык знали многие
Как рассказала координатор местной команды проекта Наталья Никольская, всего в городе приняли участие в акции 155 человек, из них оценки "отлично" получили пятеро, причем четыре работы были признаны идеальными, а в еще одной нашли пунктуационную ошибку.

Победители получили не только дипломы. Епархия решила подарить им книги известного публициста, общественного деятеля Фазиля Ирзабекова. Издания также вручили Рустаму Сагдуллаеву.

В тот же день в Епархии состоялся творческий вечер заслуженного артиста Узбекистана.

  • Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников тотального диктанта 2020
    Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников акции "Тотальный диктант-2020"
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников тотального диктанта 2020
    Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников акции "Тотальный диктант-2020"
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников тотального диктанта 2020
    Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников акции "Тотальный диктант-2020"
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников тотального диктанта 2020
    Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников акции "Тотальный диктант-2020"
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников тотального диктанта 2020
    Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников акции "Тотальный диктант-2020"
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников акции "Тотальный диктант-2020"
Теги:
награждение, Тотальный диктант, Ташкент, русский язык, Рустам Сагдуллаев



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