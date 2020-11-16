Победителей Тотального диктанта наградили в Ташкенте — видео

В Ташкенте свои знания "великого и могучего" можно было проверить на четырех площадках, в том числе в филиале РЭУ имени Плеханова. Там текст Андрея Геласимова читал заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев. Он же вчера наградил победителей. Мероприятие прошло в Ташкентской и Узбекистанской епархии, на нем присутствовал и митрополит Викентий.
Победители получили не только дипломы. Епархия решила подарить им книги известного публициста, общественного деятеля Фазиля Ирзабекова. Издания также вручили Рустаму Сагдуллаеву.
В тот же день в Епархии состоялся творческий вечер заслуженного артиста Узбекистана.
- Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников акции "Тотальный диктант-2020"Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников акции "Тотальный диктант-2020"Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников акции "Тотальный диктант-2020"Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников акции "Тотальный диктант-2020"Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Творческий вечер Рустама Сагдуллаева и награждение отличников акции "Тотальный диктант-2020"Sputnik / Рамиз Бахтияров