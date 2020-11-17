Чудо природы: озеро в Казахстане заполонили 1,5 тыс. розовых фламинго — видео

Стая розовых фламинго остановилась передохнуть на озере Караколь — оно расположено недалеко от города Актау.

Озеро входит в состав государственного Карагие-Каракольского природного заповедника.

Пернатые решили здесь остановиться по пути на юг. Всего в течение года у водоема останавливаются около 90 видов перелетных птиц: лебеди, беркуты и другие.

По словам ученых, фламинго прилетели с озер Тенгиз и Коргалжын.

С приходом холодов птицы отправятся дальше в Хазарский заповедник в Туркменистане, а потом в Иран.