Чудо природы: озеро в Казахстане заполонили 1,5 тыс. розовых фламинго — видео

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Стая розовых фламинго остановилась передохнуть на озере Караколь — оно расположено недалеко от города Актау.
Озеро входит в состав государственного Карагие-Каракольского природного заповедника.
Пернатые решили здесь остановиться по пути на юг. Всего в течение года у водоема останавливаются около 90 видов перелетных птиц: лебеди, беркуты и другие.
По словам ученых, фламинго прилетели с озер Тенгиз и Коргалжын.
С приходом холодов птицы отправятся дальше в Хазарский заповедник в Туркменистане, а потом в Иран.