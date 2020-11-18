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Первый снег в Узбекистане

Предупреждения синоптиков сбылись: Ташкент заморозило

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15430039/Preduprezhdeniya-sinoptikov-sbylis-Tashkent-zamorozilo.html

Первый обильный снег выпал сразу в нескольких регионах республики и столице. Жители Узбекистана утепляются: морозы продлятся еще несколько дней.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В столице и ряде регионов Узбекистана выпал первый снег. Об этом на днях предупреждали в Узгидрометцентре, говоря о вторжении холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала.

Первый снег в Узбекистане
Sputnik
Первый снег в Узбекистане

К внимательности и осторожности на дорогах призвали и водителей, которые планируют свои маршруты в районе перевала Камчик. На этом отрезке пути с 18 ноября ожидается снег, туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 17-22 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица.

Сегодня спасатели МЧС ликвидируют последствия снегопада на этой трассе.

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Морозы продержатся еще несколько дней: 19-20 ноября ночью похолодает до -15-18 градусов, днем температура опустится до 9-12 градусов мороза.

Теги:
погода, Узбекистан, Снег



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