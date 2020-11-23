18:29 23 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Видео

Марши районов и дворов: акции протеста в Беларуси прошли в новом формате

Получить короткую ссылку
Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (57)
518 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/17/15460884.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201123/15460955/Marshi-rayonov-i-dvorov-aktsii-protesta-v-Belarusi-proshli-v-novom-formate.html

Накануне в Минске прошли очередные протесты. Однако на этот раз горожане решили назначить точкой сбора не центральные проспекты, а собственные дворы и районы.

Люди вышли на улицы одновременно во многих микрорайонах. 

Как прошел митинг, смотрите в видео. 

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (57)
Теги:
Александр Лукашенко, Минск, Митинг, протесты, Беларусь



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Санта-Клаус в шаре и сияющие города - как мир готовится к праздникам
Только ненормальный не будет радоваться миру: люди о жизни в НКР и российских миротворцах
"Миру не рад только ненормальный": жители Карабаха о жизни после войны — видео
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться