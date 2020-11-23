Марши районов и дворов: акции протеста в Беларуси прошли в новом формате

Люди вышли на улицы одновременно во многих микрорайонах.
Как прошел митинг, смотрите в видео.
Накануне в Минске прошли очередные протесты. Однако на этот раз горожане решили назначить точкой сбора не центральные проспекты, а собственные дворы и районы.
Люди вышли на улицы одновременно во многих микрорайонах.
Как прошел митинг, смотрите в видео.
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