Сказочный Ташкент: как в столице наряжают главную елку страны - видео

Новый год все ближе и ближе, а Ташкент - почти готов к долгожданной встрече.

В столице уже вовсю приступили к оформлению главной елки Узбекистана.

Лесная красавица: в Ташкенте наряжают главную елку страны — фото >>

В настоящее время завершены работы по украшению верхней части каркаса. Кроме того, уже задекорированы небольшие ели, расположенные недалеко от основной гостьи зимней сказки. На их пушистых ветвях красуются разноцветные елочные игрушки, среди которых превалируют красные и серебристые шары различных размеров.

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