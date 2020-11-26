Марадону трудно было не любить, даже когда он забивал СССР — комментатор

Марадону знали на всех континентах, в бытность игрока его постоянно сравнивали с бразильцем Пеле. Независимо от того, за какую команду болел каждый любитель футбола, перед уникальным даром Марадоны преклонялись все.
"Это был кудесник кожаного мяча, то что он делал на поле было просто непостижимым. Невозможно забыть, как он подхватывал мяч на своей половине поля, обыгрывал по нескольку соперников и забивал гол. Даже когда он поразил ворота сборной СССР в одном из матчей, невозможно было не восхищаться его талантом", — вспоминает о великом аргентинце узбекский футбольный комментатор Мирзахаким Тухтамирзаев.
"Очень многие ровнялись на него, мечтали играть, как Марадона. Я часто пересматриваю старые матчи и замечаю, что по технике, по стилю и по комплекции на Диего Арманда очень похож наш Мирджалол Касымов. Есть что-то общее между этими футболистами", — заключил Тухтамирзаев.
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