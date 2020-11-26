Марадону трудно было не любить, даже когда он забивал СССР — комментатор

В возрасте 60 лет умер легенда мирового футбола, аргентинский футболист и тренер Диего Арманда Марадона. Это печальное событие потрясло весь мир, даже люди, далекие от футбола, знают, кто он был. В Аргентине в связи с кончиной спортсмена объявили трехдневный траур.

Марадону знали на всех континентах, в бытность игрока его постоянно сравнивали с бразильцем Пеле. Независимо от того, за какую команду болел каждый любитель футбола, перед уникальным даром Марадоны преклонялись все.

"Это был кудесник кожаного мяча, то что он делал на поле было просто непостижимым. Невозможно забыть, как он подхватывал мяч на своей половине поля, обыгрывал по нескольку соперников и забивал гол. Даже когда он поразил ворота сборной СССР в одном из матчей, невозможно было не восхищаться его талантом", — вспоминает о великом аргентинце узбекский футбольный комментатор Мирзахаким Тухтамирзаев.

По его словам, у Марадоны, разумеется, было немало человеческих слабостей и недостатков, начиная с допинга и заканчивая проблемами с наркотиками. Однако, уверен комментатор, это уже обратная сторона медали, но в памяти нескольких миллионов болельщиков он останется, прежде всего, футбольной звездой.

"Очень многие ровнялись на него, мечтали играть, как Марадона. Я часто пересматриваю старые матчи и замечаю, что по технике, по стилю и по комплекции на Диего Арманда очень похож наш Мирджалол Касымов. Есть что-то общее между этими футболистами", — заключил Тухтамирзаев.

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