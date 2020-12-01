Хабиб: зал нашего отца всегда отрыт для бойцов ММА из Узбекистана — видео

Действующий чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов провел пресс-конференцию в Ташкенте. Он рассказал о планах по организации турнира и ответил на вопросы прессы и спортсменов.

Хабиб высоко оценивает нынешний уровень подготовки бойцов смешанных единоборств из Узбекистана, заметив, что спортивные традиции республике этому способствуют.

"У вас всегда были очень сильны школа вольной борьбы, дзюдо, кураша, в боксе сегодня вы мировые лидеры. Все это - слагаемые таких видов спорта как ММА. не случайно за последние три-четыре года я наблюдаю большой скачек в развитии этого вида спорта у вас. Сразу несколько бойцов уже выступают в профессиональных лигах, в том числе в GFC. Я думаю, что все возможности у ваших ребят есть, и они достигнут еще больших результатов", — отметил Нурмагомедов.

По его словам, в становлении каждого бойца важнейшую роль играет его тренер. Сам Хабиб воспитывался все эти годы под руководством своего отца — Абдулманапа Нурмагомедова. Спортсмен подчеркнул, что в Узбекистане сегодня сформировалась очень крепкая тренерская прослойка, которая позволяет готовить настоящих профессионалов, способных бороться за титулы и награды.

"Что касается практики международных сборов, то мы будем только рады. Это очень полезно для спортсмена — приехать в другой город, в другой зал, потренироваться там две-три недели, встретиться с новыми соперниками. В этом смысле зал нашего отца всегда открыт для молодых бойцов, особенно из Узбекистана. Из республики очень многие приезжают к нам. Мы всегда вас ждем у себя", — добавил чемпион UFC.

В ходе пресс-конференции Хабиб заявил, что сделает все возможное, чтобы ММА стал частью программы Олимпиады 2028 года, а также анонсировал новый турнир в Ташкенте — весной будущего года, после праздника Рамазан, если позволят обстоятельства и ситуация с коронавирусом.

Как прошла встреча с легендарным бойцом, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.