Путин оценил обстановку на пространстве ОДКБ как неспокойную

Говоря о событиях в Нагорном Карабахе, а также ситуации в Беларуси и Кыргызстане после прошедших в обеих странах выборов, президент РФ назвал обстановку в ОБКБ неспокойной.

По оценке российского лидера, которую он озвучил в ходе выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановка на пространстве стран, входящих в состав организации, неспокойна.

В своей речи Владимир Путин затронул события в Нагорном Карабахе, а также ситуации в Беларуси и Кыргызстане после прошедших в обеих странах выборов.

В этом году саммит состоялся в режиме онлайн из-за пандемии COVID-19. Владимир Путин также заявил, что сейчас прорабатывается вопрос поставок в страны - участницы ОДКБ российской вакцины от коронавируса "Спутник V".