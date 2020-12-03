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Путин оценил обстановку на пространстве ОДКБ как неспокойную

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Говоря о событиях в Нагорном Карабахе, а также ситуации в Беларуси и Кыргызстане после прошедших в обеих странах выборов, президент РФ назвал обстановку в ОБКБ неспокойной.

По оценке российского лидера, которую он озвучил в ходе выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановка на пространстве стран, входящих в состав организации, неспокойна. 

Флаги стран ОДКБ, архивное фото
© sputnik Stringer
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В своей речи Владимир Путин затронул события в Нагорном Карабахе, а также ситуации в Беларуси и Кыргызстане после прошедших в обеих странах выборов.

В этом году саммит состоялся в режиме онлайн из-за пандемии COVID-19. Владимир Путин также заявил, что сейчас прорабатывается вопрос поставок в страны - участницы ОДКБ российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Теги:
Россия, заседание, ОДКБ, Владимир Путин



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