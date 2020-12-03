Путин оценил обстановку на пространстве ОДКБ как неспокойную

По оценке российского лидера, которую он озвучил в ходе выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановка на пространстве стран, входящих в состав организации, неспокойна.
В своей речи Владимир Путин затронул события в Нагорном Карабахе, а также ситуации в Беларуси и Кыргызстане после прошедших в обеих странах выборов.
В этом году саммит состоялся в режиме онлайн из-за пандемии COVID-19. Владимир Путин также заявил, что сейчас прорабатывается вопрос поставок в страны - участницы ОДКБ российской вакцины от коронавируса "Спутник V".