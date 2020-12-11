Лукашенко — Мирзиёеву: надеюсь, вы недолго будете наблюдать за ЕАЭС — видео

Из-за пандемии коронавируса заседание Высшего совета ЕАЭС проходило в формате видеоконференции. Помимо глав государств-членов и наблюдателей ЕАЭС, в нем приняли участие президенты Кубы и Узбекистана. Эти страны подали заявки на получение статуса наблюдателя при союзе. Единогласным решением данное решение было принято.

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что страны ЕАЭС - это основные и естественные торгово-экономические партнеры Узбекистана. При сотрудничестве в рамках союза, уверен глава государства, можно будет расширить промышленную кооперацию, повысить мобильность и эффективность трудовых ресурсов, а также позволить более выгодно и полноценно использовать транспортно-логистические возможности.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко на правах председательствующего в организации пожелал Ташкенту успехов и выразил надежду, что Узбекистан довольно скоро перейдет из статуса наблюдателя при организации в положение постоянного и полноправного члена союза.

"Вы для нас, в частности, для меня, остаетесь примером руководителя, который борется за свою страну, за ее экономическое благополучие путем интенсивных реформ. Надеюсь, вы недолго будете наблюдать за нами и скоро станете полноценным членом ЕАЭС, если это будет выгодно народу Узбекистана", — подчеркнул Лукашенко.

Полное выступление Шавката Мирзиёева на саммите Евразийского экономического союза смотрите в видео Sputnik Узбекистан.