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Лукашенко — Мирзиёеву: надеюсь, вы недолго будете наблюдать за ЕАЭС — видео

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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (64)
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые принял участие в заседании глав государств Евразийского экономического союза. Республика получила статус страны-наблюдателя. Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду, что Ташкент скоро определится с интеграцией.

Из-за пандемии коронавируса заседание Высшего совета ЕАЭС проходило в формате видеоконференции. Помимо глав государств-членов и наблюдателей ЕАЭС, в нем приняли участие президенты Кубы и Узбекистана. Эти страны подали заявки на получение статуса наблюдателя при союзе. Единогласным решением данное решение было принято.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев участвует в видеозаседании Высшего совета ЕАЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев рассказал, чего Узбекистан ждет от интеграции с ЕАЭС
В своем выступлении Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что страны ЕАЭС - это основные и естественные торгово-экономические партнеры Узбекистана. При сотрудничестве в рамках союза, уверен глава государства, можно будет расширить промышленную кооперацию, повысить мобильность и эффективность трудовых ресурсов, а также позволить более выгодно и полноценно использовать транспортно-логистические возможности.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко на правах председательствующего в организации пожелал Ташкенту успехов и выразил надежду, что Узбекистан довольно скоро перейдет из статуса наблюдателя при организации в положение постоянного и полноправного члена союза.

"Вы для нас, в частности, для меня, остаетесь примером руководителя, который борется за свою страну, за ее экономическое благополучие путем интенсивных реформ. Надеюсь, вы недолго будете наблюдать за нами и скоро станете полноценным членом ЕАЭС, если это будет выгодно народу Узбекистана", — подчеркнул Лукашенко.

Полное выступление Шавката Мирзиёева на саммите Евразийского экономического союза смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (64)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко, ЕАЭС, Узбекистан



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