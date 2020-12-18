Саммит СНГ под председательством Узбекистана — полное видео

В программе встречи — обсуждение сотрудничества в рамках Содружества и борьбы с коронавирусом, подписание ряда документов, в том числе двух совместных заявлений — по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Также будет принято решение о председательстве в СНГ в 2021 году.

В 2020-м в СНГ председательствует Узбекистан. Президент Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису 24 января заявил: это имеет историческое значение для республики.

В четверг в пресс-службе узбекского лидера сообщили, что страна полностью выполнила концепцию своего председательства , несмотря на пандемию.

Было проведено около 60 многосторонних мероприятий, принято свыше 70 документов, в частности — рассчитанные до 2030 года стратегия экономического развития, приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта, стратегии сотрудничества в области туризма, спорта и молодежной политики.