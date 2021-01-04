Дед Мороз не только детям: в Узбекистане ветеранов поздравили с Новым годом

Международная команда 75-летия победы в Республике Узбекистан, представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан и Молодежная инициативная волонтерская группа "Твори Добро" провели благотворительную акцию.

В республике до 7 января будет проходить акция "С Новым годом, ветеран!". В праздничные дни добровольцы посетили более 30 участников Великой Отечественной, ветеранов труда и детей войны. Переодевшись в костюмы Деда Мороза, активисты поздравили ветеранов с Новым годом, и вручили подарки.

"У нас еще есть возможность сказать спасибо ветеранам лично, мы не должны оставаться в стороне. Мы не только дарили новогоднее настроение нашим героям, но и старались оказывать реальную помощь", – рассказал координатор международной команды "75-летие Победы" в Узбекистане Ежков Сергей

Подобная акция проходит во второй раз, а ее участником может стать любой желающий. Главная цель таких мероприятий – оказывать ветеранам помощь не толь в праздник 9 мая, но и в течение всего года.

Вручение подарков и поздравления проходят с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Для всех семей приход волонтеров оказался приятным сюрпризом, а пожилые люди рады появлению Деда Мороза не меньше, чем дети. Трогательные кадры поздравлений смотрите в видео Sputnik Узбекистан.