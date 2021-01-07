Штурм Капитолия, стрельба и погибшие: главное о событиях в Вашингтоне

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Во время перестрелки погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Протестующие прервали заседание конгресса, в рамках которого должны были утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов.
Накануне сторонники действующего главы Америки Дональда Трампа собрались в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку. Они стали штурмовать здание Капитолия, расположенное в Вашингтоне.
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Sputnik / Григорий Дубовицкий
Во время перестрелки погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Протестующие прервали заседание конгресса, в рамках которого должны были утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов.
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