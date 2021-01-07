16:50 07 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.45
  • EUR12761.90
  • USD10449.44
Поиск
Видео

Штурм Капитолия, стрельба и погибшие: главное о событиях в Вашингтоне

Получить короткую ссылку
Тема:
Итоги выборов в США (27)
125 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/07/15740884.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210107/15740933/Shturm-Kapitoliya-strelba-i-pogibshie-glavnoe-o-sobytiyakh-v-Vashingtone.html

Во время перестрелки погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Протестующие прервали заседание конгресса, в рамках которого должны были утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов.

Накануне сторонники действующего главы Америки Дональда Трампа собрались в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку. Они стали штурмовать здание Капитолия, расположенное в Вашингтоне.

© Sputnik / Григорий Дубовицкий
Беспорядки в США: Байден победил, но Трамп не сдается

Во время перестрелки погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Протестующие прервали заседание конгресса, в рамках которого должны были утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов.

Смотрите в нашем видео, как республиканцы устроили массовые беспорядки в столице Штатов.

Тема:
Итоги выборов в США (27)
Теги:
Джо Байден, протесты, штурм, Президентские выборы в США, Дональд Трамп



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Флаги, оружие, разбитые стекла и мебель: штурм Капитолия в Вашингтоне — фото
Штурм Капитолия, стрельба и погибшие: главное о событиях в Вашингтоне
Метеочувствительность: что это такое и как с ней бороться
Как преодолеть зависимость от погоды



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться