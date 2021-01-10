Исторический январь: Испанию накрыл сильнейший снегопад в XXI веке — видео

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Шторм "Филомена" принес один из самых сильных снегопадов в Мадриде за последние десятилетия. Синоптики предполагают, что он войдет в историю.
На кадрах видно, как жители Мадрида вышли на улицы, чтобы полюбоваться заснеженным городом.
Они лепят снеговиков, катаются на лыжах и устраивают битву снежками.
Получается, шторм принес не только неудобства, но и радость? Подробности смотрите в видео!