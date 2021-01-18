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Парень из Самарканда показал простой жест и получил iPhone 12 — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210118/15805958/Paren-iz-Samarkanda-pokazal-prostoy-zhest-i-poluchil-iPhone-12--video.html

Впервые в Узбекистане прошел чемпионат по игре в "Камень, ножницы, бумага". Турнир был организован в парке Tashkent city.

В розыгрыше смогли принять участие все желающие в возрасте от 10 до 70 лет, необходимо было лишь приобрести специальный браслет в кассах парка.

Соревнования проходили в несколько этапов. После отборочного раунда, когда участники отсеивались по итогам блиц-поединков до одной победы, осталось восемь четвертьфиналистов. На этой стадии для перехода в следующий круг необходимо было как минимум трижды выиграть у своего соперника.

В финал вышли парень и девушка, и удача оказалась на стороне уроженца Самарканда Бекзода Абдухалимова. В решающий момент он накрыл "камень" соперницы листом "бумаги" и получил главный приз — iPhone 12.

Сам герой этого вечера признался корреспонденту Sputnik Узбекистан, что к соревнованиям специально не готовился и случайно узнал о турнире за несколько часов, гуляя в парке. На вопрос ведущего, что тот намерен делать со смартфоном, Бекзод ответил, что продавать трофей не намерен, а будет пользоваться гаджетом до последнего.

Как проходил первый в республике турнир по самой народной игре на руках – смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
iPhone, турнир, Tashkent City, Ташкент



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