Крупнейший с 80-х годов суд над мафией начался в Италии — видео

В итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии стартовал крупнейший за последние годы судебный процесс над членами организованной преступной группировки.

Фигурантов дела — а их более 300 — обвиняют в серии преступлений, совершенных в 1990-е годы, включая убийства, незаконный оборот наркотиков и отмывание денег. Эти люди являются членами разных мафиозных кланов, большинство из которых относится к могущественной преступной организации "Ндрангета".

Историческая вотчина этого гангстерского синдиката — Калабрия, однако за последние десятилетия он распространил свое влияние практически на всю национальную территорию и уже давно вышел за пределы страны.

В ходе суда показания дадут многие очевидцы преступлений "Ндрангеты", в том числе пять ключевых свидетелей со стороны гособвинения, а также 58 мафиози, вступивших на путь сотрудничества со следствием.

Процесс займет по меньшей мере три года.

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