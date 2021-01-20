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Кто еще, кроме Путина, нырнул в ледяную воду в Крещение — видео

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210120/15826929.html

Православные христиане ближнего зарубежья отметили Крещение. В этом году социальную дистанцию соблюдали даже в купелях.

Впрочем, в некоторых городах РФ окунаться в прорубь запретили из-за пандемии COVID-19.

© Sputnik / Aleksander Kryazhev
Крещенские купания в России во время пандемии - как это было
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Однако там, где разрешили, власти тщательно подготовились: места для окунания были оборудованы мостиками и перилами. 

Рядом дежурили спасатели и медики. 

Среди смельчаков, которые решили окунуться в ледяную воду, был и президент России Владимир Путин. 

Подробности рассказываем в видеосюжете. 

Теги:
Абхазия, Казахстан, Россия, лед, вода, купание, религия, православие, Владимир Путин



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