Кто еще, кроме Путина, нырнул в ледяную воду в Крещение — видео

Православные христиане ближнего зарубежья отметили Крещение. В этом году социальную дистанцию соблюдали даже в купелях.

Впрочем, в некоторых городах РФ окунаться в прорубь запретили из-за пандемии COVID-19.

Однако там, где разрешили, власти тщательно подготовились: места для окунания были оборудованы мостиками и перилами.

Рядом дежурили спасатели и медики.

Среди смельчаков, которые решили окунуться в ледяную воду, был и президент России Владимир Путин.

Подробности рассказываем в видеосюжете.