Кто еще, кроме Путина, нырнул в ледяную воду в Крещение — видео

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Православные христиане ближнего зарубежья отметили Крещение. В этом году социальную дистанцию соблюдали даже в купелях.
Впрочем, в некоторых городах РФ окунаться в прорубь запретили из-за пандемии COVID-19.
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Sputnik / Aleksander Kryazhev
Однако там, где разрешили, власти тщательно подготовились: места для окунания были оборудованы мостиками и перилами.
Рядом дежурили спасатели и медики.
Среди смельчаков, которые решили окунуться в ледяную воду, был и президент России Владимир Путин.
Подробности рассказываем в видеосюжете.