Сертификаты Олимпиады-2021 будут напечатаны на необычной бумаге — видео

В поселке Дайго начали производить бумагу васи для печати сертификатов. Это та самая бумага, которую иногда ошибочно называют "рисовой".

Изначально летняя Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Планировалось разыграть 339 комплектов наград.

Однако из-за вспышки COVID-19 мероприятие было сорвано.

Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр объявил о переносе мероприятия на 2021-й.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент МОК Томас Бах выразили уверенность в том, что в этом году Игры точно состоятся, несмотря на пандемию.

Одно из возможных требований — чтобы все спортсмены были привиты от коронавируса.