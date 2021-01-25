16:26 25 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Видео

Сертификаты Олимпиады-2021 будут напечатаны на необычной бумаге — видео

Получить короткую ссылку
22 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/19/15858536.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210125/15858579/Sertifikaty-Olimpiady-2021-budut-napechatany-na-neobychnoy-bumage--video.html

В поселке Дайго начали производить бумагу васи для печати сертификатов. Это та самая бумага, которую иногда ошибочно называют "рисовой".

Изначально летняя Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Планировалось разыграть 339 комплектов наград.

Однако из-за вспышки COVID-19 мероприятие было сорвано. 

Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр объявил о переносе мероприятия на 2021-й.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент МОК Томас Бах выразили уверенность в том, что в этом году Игры точно состоятся, несмотря на пандемию.

Одно из возможных требований — чтобы все спортсмены были привиты от коронавируса.

Теги:
сертификат, бумага, Олимпийские игры в Токио, Олимпиада-2020, Япония



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент США Франклин Рузвельт в Овальном кабинете, 1933 год.
Как президенты США меняли Овальный кабинет — фотолента
Сертификаты Олимпиады-2021 будут напечатаны на необычной бумаге — видео
Рейтинг постсосоветских стран по ценам на бензин
Залить на "десятку": Узбекистан в рейтинге цен на бензин



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться