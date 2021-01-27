14:46 27 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
Видео

Два с половиной года ужаса: архивные кадры блокадного Ленинграда

Получить короткую ссылку
3410
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik Беларусь
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210127/15874823.html
Два с половиной года ужаса: архивные кадры блокадного Ленинграда
Ровно 77 лет назад — 27 января 1944 года — советские войска сняли блокаду Ленинграда. Этот город, "сцепив зубы", держался до последнего, чтобы не пасть под натиском немецких захватчиков.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=32268208&type=mp4
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1M02S
2021-01-27T13:21Z

Ровно 77 лет назад — 27 января 1944 года — советские войска сняли блокаду Ленинграда. Этот город, "сцепив зубы", держался до последнего, чтобы не пасть под натиском немецких захватчиков.

Во время Великой Отечественной войны блокада Ленинграда стала одним из самых страшных испытаний для советского народа. Осада города длилась 872 дня.

В дни блокады
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Редкие кадры: 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда
15

Единственной его связью с СССР был маршрут через Ладожское озеро — "Дорога жизни". Однако транспортная артерия не могла обеспечить жителей стабильным количеством продовольствия.

И город погрузился во тьму: жуткий голод, бомбежки — все это окружало советских граждан 2,5 года!

По одним данным, жертвами блокады стали свыше 640 тысяч человек, по другим — 1,5 миллиона.

В 1965 году Ленинграду было присвоено звание "Город-герой".

Смотрите архивные кадры, как держался легендарный город.

Теги:
победа, война, СССР, блокада Ленинграда, Ленинград, Великая Отечественная война



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Защитные маски и смоки айс: модный показ саудовской принцессы - фото
Начало блокады Ленинграда
Два с половиной года ужаса: архивные кадры блокадного Ленинграда
Статистика по изъятым таможней предметов за 2020 год
Контрабанда ковидного времени: что больше всего изъяла таможня в 2020 году



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться