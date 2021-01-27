Два с половиной года ужаса: архивные кадры блокадного Ленинграда

Ровно 77 лет назад — 27 января 1944 года — советские войска сняли блокаду Ленинграда. Этот город, "сцепив зубы", держался до последнего, чтобы не пасть под натиском немецких захватчиков.

Во время Великой Отечественной войны блокада Ленинграда стала одним из самых страшных испытаний для советского народа. Осада города длилась 872 дня.

Единственной его связью с СССР был маршрут через Ладожское озеро — "Дорога жизни". Однако транспортная артерия не могла обеспечить жителей стабильным количеством продовольствия.

И город погрузился во тьму: жуткий голод, бомбежки — все это окружало советских граждан 2,5 года!

По одним данным, жертвами блокады стали свыше 640 тысяч человек, по другим — 1,5 миллиона.

В 1965 году Ленинграду было присвоено звание "Город-герой".

Смотрите архивные кадры, как держался легендарный город.