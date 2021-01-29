01:41 30 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
Видео

Нашли общий язык: узбекистанцы обучаются русскому в регионах

Получить короткую ссылку
163 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Дильшода Рахматова
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1d/15897172.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210129/15897583/Nashli-obschiy-yazyk-uzbekistantsy-obuchayutsya-russkomu-yazyku-v-regionakh.html

В Самарканде завершился курс русского языка для местных жителей, которые в ближайшем будущем планируют отправиться в Россию на работу.

Теперь узбекистанцам, которые планируют отправиться на работу в Россию, станет гораздо легче жить и трудиться в чужой языковой среде.

В Самарканде завершились курсы русского языка для местных жителей. Слушателям вручили специальные сертификаты, подтверждающие их языковые навыки. 

С педагогами - учителями-русистами, прошедшими стажировку в Российском университете дружбы народов - и выпускниками курсов побеседовала корреспондент Sputnik Узбекистан.

Совместная инициатива двух государств позволит мигрантам выучить язык и чувствовать себя более уверенно в РФ. Приезжие смогут также повысить свою квалификацию и больше зарабатывать, отмечают организаторы.

Теги:
Узбекистанцы, Самарканд, Обучение, русский язык, Мигранты



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Назад в будущее: дроны-такси и летающие автомобили - фотолента
Нашли общий язык: узбекистанцы обучаются русскому языку в регионах
Нашли общий язык: узбекистанцы обучаются русскому в регионах
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться