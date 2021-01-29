Нашли общий язык: узбекистанцы обучаются русскому в регионах

В Самарканде завершился курс русского языка для местных жителей, которые в ближайшем будущем планируют отправиться в Россию на работу.

Теперь узбекистанцам, которые планируют отправиться на работу в Россию, станет гораздо легче жить и трудиться в чужой языковой среде.

В Самарканде завершились курсы русского языка для местных жителей. Слушателям вручили специальные сертификаты, подтверждающие их языковые навыки.

С педагогами - учителями-русистами, прошедшими стажировку в Российском университете дружбы народов - и выпускниками курсов побеседовала корреспондент Sputnik Узбекистан.

Совместная инициатива двух государств позволит мигрантам выучить язык и чувствовать себя более уверенно в РФ. Приезжие смогут также повысить свою квалификацию и больше зарабатывать, отмечают организаторы.