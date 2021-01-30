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Ювелирная работа: Узбекистан готов "озолотить" всю Центральную Азию — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210130/15898975/Yuvelirnaya-rabota-Uzbekistan-gotov-ozolotit-vsyu-Tsentralnuyu-Aziyu--video.html

В Ташкенте начал свою работу новый ювелирный завод, который в будущем должен стать крупнейшим в регионе.

Сейчас на предприятии "Фонон" трудится более 250 мастеров-ювелиров, которые создают уникальные и самобытные украшения, а всего завод рассчитан на 400 рабочих мест. Ежегодно планируется выпускать до 6 тонн изделий – порядка 300 наименований.

Золото на производстве используют отечественное, а вот драгоценные камни в Узбекистан завозят – в основном из Индии, Турции и Китая.

Первая продукция нового завода уже представлена в фирменном магазине в столице. В скором времени купить украшения ташкентского производства можно будет в Бухаре, Самарканде и Коканде.

Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев посетил в столице новый ювелирный завод
Работает на заводе преимущественно молодежь. Задачи перед отраслью стоят амбициозные – сделать ювелирную продукцию из Узбекистана узнаваемой и привлекательной во всем мире, при этом сохранив самобытность и приверженность традициям.

Как в промышленных масштабах из золота рождаются настоящие произведения искусства, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
ювелирные украшени, золото, Узбекистан



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