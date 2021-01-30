Ювелирная работа: Узбекистан готов "озолотить" всю Центральную Азию — видео

В Ташкенте начал свою работу новый ювелирный завод, который в будущем должен стать крупнейшим в регионе.

Сейчас на предприятии "Фонон" трудится более 250 мастеров-ювелиров, которые создают уникальные и самобытные украшения, а всего завод рассчитан на 400 рабочих мест. Ежегодно планируется выпускать до 6 тонн изделий – порядка 300 наименований.

Золото на производстве используют отечественное, а вот драгоценные камни в Узбекистан завозят – в основном из Индии, Турции и Китая.

Первая продукция нового завода уже представлена в фирменном магазине в столице. В скором времени купить украшения ташкентского производства можно будет в Бухаре, Самарканде и Коканде.

Работает на заводе преимущественно молодежь. Задачи перед отраслью стоят амбициозные – сделать ювелирную продукцию из Узбекистана узнаваемой и привлекательной во всем мире, при этом сохранив самобытность и приверженность традициям.

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