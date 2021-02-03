Starship Илона Маска взорвался после испытательного запуска — видео инцидента

Пилотируемый космический корабль Starship SN9 компании Space X разрабатывается для осуществления полетов на Марс и Луну. Однако пробный запуск оказался неудачным.

Инцидент произошел накануне в Бока-Чика на юге Техаса, где проводились испытания.

Стартовал космический корабль хорошо, однако затем пошло все не по плану: едва достигнув высоты 10 километров, аппарат завис в воздухе, перевернулся и начал падать.

Двигатели автоматически отключились.

На кадрах видно, как корабль стремительно теряет высоту и взрывается.

Расследование аварии поручено Федеральному авиационному управлению. Именно оно даст оценку произошедшему и поможет выявить причины.

Впрочем, как признались инженеры SpaceX, кое-что хорошее в запуске все-таки было.

"Мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело отлично и стабильно. Нам просто нужно немного поработать над посадкой", — заявил главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.

Специалисты собрали все необходимые данные, позволяющие усовершенствовать корабль, который, как ожидается, откроет новую страницу в космонавтике.