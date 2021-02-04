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Лукашенко о Мирзиёеве: это человек, которого будет боготворить Узбекистан

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Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210204/15933214/Lukashenko-o-Mirzieve-eto-chelovek-kotorogo-budet-bogotvorit-Uzbekistan.html

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял посла РУз Насирджана Юсупова, который завершает свою миссию в стране. Он подчеркнул, что результат реформ, начатых Шавкатом Мирзиёевым, будет виден уже в ближайшем будущем.

По словам Лукашенко, результаты реформ, которые президент Узбекистана начал в стране, будут видны уже завтра, сообщает Sputnik Беларусь.

При этом глава Беларуси признался, что иногда побаивается - не слишком ли резкие перемены возглавляет Мирзиёев, но тут же развеял свои сомнения: "Пока получается".

В разговоре с послом Насирджаном Юсуповым Лукашенко упомянул, что находится в дружеских отношениях с Шавкатом Мирзиёевым, но этот факт не влияет на его оценку происходящим в республике переменам.




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