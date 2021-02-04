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Вакцинация, торговля и визит Мирзиёева в РФ: что обсудили Мишустин и Арипов

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210204/15936582/Vaktsinatsiya-torgovlya-i-vizit-Mirzieva-v-RF-chto-obsudili-Mishustin-i-Aripov.html

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в рамках визита в Алматы на заседание Евразийского межправительственного совета провел переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Главы правительств двух стран обсудили подготовку государственного визита Шавката Мирзиёева в Москву, который был перенесен в связи с мировой пандемией коронавируса. По этой же причине изменены сроки проведения второго заседания узбекско-российской межправкомиссии — оно намечено на апрель-май текущего года. Точные сроки будут объявлены позднее.

Михаил Мишустин подчеркнул, что несмотря на пандемию, товарооборот между странами вырос за 2020 год на 17% — до 5,3 миллиарда долларов. Ранее президенты РФ и Узбекистана обозначили цель увеличить этот показатель до 10 миллиардов в год.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Мишустин рассказал о подготовке визита Мирзиёева в Россию
Кроме того, подчеркнул Мишустин, Россия надеется на активное сотрудничество с Узбекистаном в вопросе массовой вакцинации населения от коронавируса. В этом направлении продолжается совместная работа.

В свою очередь Абдулла Арипов поблагодарил российскую сторону за содействие в реализации ряда важнейших реформ в Узбекистане – прежде всего, в налоговой сфере. Кроме того, при участии специалистов из РФ продолжается работа по приведению в порядок системы маркировки табачной и алкогольной продукции.

Особое внимание и благодарность Российской Федерации Арипов выразил за гуманитарную поддержку. Один из масштабных проектов в этой сфере — "Класс" — стартовал в конце прошлого года. Он призван повысить качество преподавания русского языка в республике.

Какие еще вопросы были в повестке встречи, смотрите в нашем видео.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Торговля, вакцинация, Абдулла Арипов, Михаил Мишустин, Россия, Узбекистан



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