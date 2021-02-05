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Арипов: ЕАЭС укрепляет свой авторитет на международной арене — видео

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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (74)
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Премьер-министр Узбекистана 5 февраля впервые принял участие в заседании Евразийского межправсовета. Мероприятие прошло в Алматы — Казахстан в этом году председательствует в ЕАЭС. РУз с декабря имеет статус наблюдателя при союзе.

В начале своей речи, длившейся без малого восемь минут, глава правительства РУз Абдулла Арипов отметил растущий авторитет Евразийского экономического союза на международной арене. По его словам, ЕАЭС эффективно укрепляет отношения со странами, не являющимися членами объединения, а также международными и региональными организациями.

Встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и главы правительства РФ Михаила Мишустина
© Ruptly
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Арипов в своем выступлении уделил внимание множеству тем, имеющих важное значение для Узбекистана и его партнеров. Так, он предложил странам союза присоединиться к строительству Трансафганской железной дороги — дорожная карта по реализации этого перспективного проекта была на днях подписана в Ташкенте

Кроме того, премьер заявил, что Узбекистан поддержит формирование цивилизованного рынка труда на пространстве ЕАЭС. По словам Арипова, республика намерена приложить максимум усилий для того, чтобы для ее граждан, работающих в странах союза, были созданы соответствующие условия.

О чем еще говорил премьер РУз — смотрите в видео.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (74)
Теги:
Экономика, политика, Видео, ЕАЭС, Абдулла Арипов



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