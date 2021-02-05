Узбекистан выступает за создание цивилизованного рынка труда в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистан поддержит формирование цивилизованного рынка труда на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на заседании межправсовета в Алматы. Об этом пишет РИА Новости.
РУз с конца 2020 года имеет статус страны-наблюдателя при ЕАЭС.
"Узбекистан поддержит формирование цивилизованного рынка труда в пространстве Евразийского экономического союза", — сказал Арипов.
Он отметил, что важным направлением сотрудничества РУз с объединением станет создание соответствующих условий для граждан, временно работающих на территории стран-членов ЕАЭС.
Комментируя эту новость, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский предположил, что эти меры принимаются "в преддверии возможного вхождения Узбекистана в состав ЕАЭС".