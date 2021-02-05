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Проверка документов у работников на строящемся объекте в Новосибирске

Узбекистан выступает за создание цивилизованного рынка труда в ЕАЭС

© Sputnik / Александр Кряжев
Политика
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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (74)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210205/15945574/Uzbekistan-vystupaet-za-sozdanie-tsivilizovannogo-rynka-truda-v-EAES.html

В казахстанском городе Алматы в пятницу проходит встреча глав правительств Евразийского экономического союза. В ней участвуют премьеры полноправных членов объединения и стран-наблюдателей, в числе которых — Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистан поддержит формирование цивилизованного рынка труда на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на заседании межправсовета в Алматы. Об этом пишет РИА Новости.

РУз с конца 2020 года имеет статус страны-наблюдателя при ЕАЭС.

"Узбекистан поддержит формирование цивилизованного рынка труда в пространстве Евразийского экономического союза", — сказал Арипов.

Он отметил, что важным направлением сотрудничества РУз с объединением станет создание соответствующих условий для граждан, временно работающих на территории стран-членов ЕАЭС.

Укладка железнодорожного полотна
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Правительство России ранее внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому иностранные граждане, въезжающие в РФ из государств ЕАЭС без виз и патентов на срок более 90 дней, будут обязаны сдавать биометрические данные и проходить медицинский контроль. 

Комментируя эту новость, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский предположил, что эти меры принимаются "в преддверии возможного вхождения Узбекистана в состав ЕАЭС".

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (74)
Теги:
Узбекистан, Абдулла Арипов, Труд, ЕАЭС



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