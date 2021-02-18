Флорида "выселяет" Трампа: что сделал экс-президент своим соседям по дому?

Бывшего главу Белого дома Дональда Трампа хотят выселить из его резиденции "Мар-а-Лаго" во Флориде. При этом интересно, что такой иск подали соседи экс-президента.

"Эта проблема угрожает превратить "Мар-а-Лаго" в место, которое постоянно будет привлекать его самых яростных и не уважающих закон сторонников", — заявил адвокат Филип Джонстон.

Недвижимость во Флориде экс-президент приобрел в 1985-м, позднее поместье превратилось в частный гольф-клуб.

Что, собственно, не так с ним: соседи Трампа указывают на соглашение от 1993 года, согласно которому членам клуба не разрешается проживать его территории больше трех недель в год.

В связи с чем бывший глава государства не имеет право проживать в особняке постоянно.

Однако Трамп не готов с этим смириться. Его адвокаты утверждают, что документ, который упоминают соседи, не распространяется на сотрудников "Мар-а-Лаго".

Тот факт, что Трамп является президентом клуба, говорит о том, что он тоже сотрудник.

Отметим, что в "Мар-а-Лаго" экс-глава Белого дома вернулся, сложив свои полномочия.

Подробнее о жилищном скандале смотрите в видеосюжете.