Флорида "выселяет" Трампа: что сделал экс-президент своим соседям по дому?

"Эта проблема угрожает превратить "Мар-а-Лаго" в место, которое постоянно будет привлекать его самых яростных и не уважающих закон сторонников", — заявил адвокат Филип Джонстон.
Недвижимость во Флориде экс-президент приобрел в 1985-м, позднее поместье превратилось в частный гольф-клуб.
Что, собственно, не так с ним: соседи Трампа указывают на соглашение от 1993 года, согласно которому членам клуба не разрешается проживать его территории больше трех недель в год.
В связи с чем бывший глава государства не имеет право проживать в особняке постоянно.
Однако Трамп не готов с этим смириться. Его адвокаты утверждают, что документ, который упоминают соседи, не распространяется на сотрудников "Мар-а-Лаго".
Тот факт, что Трамп является президентом клуба, говорит о том, что он тоже сотрудник.
Отметим, что в "Мар-а-Лаго" экс-глава Белого дома вернулся, сложив свои полномочия.
Подробнее о жилищном скандале смотрите в видеосюжете.