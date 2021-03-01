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Как выглядит айсберг размером в четыре Ташкента — видео из Антарктиды

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British Antarctic Survey
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https://uz.sputniknews.ru/video/20210301/16093852/Kak-vyglyadit-gigantskiy-aysberg-razmerom-v-chetyre-Tashkenta--video.html

На днях в Антарктике от шельфового ледника Бранта откололся крупный ледник. Его площадь составила 1 270 квадратных метров.

Гигантские трещины стали появляться еще 10 лет назад. Самая крупная из них начала стремительно увеличиваться в январе.

Айсберг размером в четыре Ташкента откололся от Антарктиды — что теперь будет >>

Кадры, представленные в видео, были сняты с воздуха 27 февраля. И вот, айсберг, наконец, откололся! 

Ученые намерены внимательно следить за отколовшейся льдиной. Она считается потенциально опасной.

Теги:
ученые, природа, Антарктида, айсберг



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