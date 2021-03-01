Как выглядит айсберг размером в четыре Ташкента — видео из Антарктиды

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/03/01/16098608.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20210301/16093852/Kak-vyglyadit-gigantskiy-aysberg-razmerom-v-chetyre-Tashkenta--video.html
На днях в Антарктике от шельфового ледника Бранта откололся крупный ледник. Его площадь составила 1 270 квадратных метров.
Гигантские трещины стали появляться еще 10 лет назад. Самая крупная из них начала стремительно увеличиваться в январе.
Айсберг размером в четыре Ташкента откололся от Антарктиды — что теперь будет >>
Кадры, представленные в видео, были сняты с воздуха 27 февраля. И вот, айсберг, наконец, откололся!
Ученые намерены внимательно следить за отколовшейся льдиной. Она считается потенциально опасной.