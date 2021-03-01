Как выглядит айсберг размером в четыре Ташкента — видео из Антарктиды

На днях в Антарктике от шельфового ледника Бранта откололся крупный ледник. Его площадь составила 1 270 квадратных метров.

Гигантские трещины стали появляться еще 10 лет назад. Самая крупная из них начала стремительно увеличиваться в январе.

Айсберг размером в четыре Ташкента откололся от Антарктиды — что теперь будет >>

Кадры, представленные в видео, были сняты с воздуха 27 февраля. И вот, айсберг, наконец, откололся!

Ученые намерены внимательно следить за отколовшейся льдиной. Она считается потенциально опасной.