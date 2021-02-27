Айсберг размером в четыре Ташкента откололся от Антарктиды — что теперь будет

Более 10 лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе самая крупная из них начала стремительно увеличиваться в размерах.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley, сообщает РИА Новости.

При этом, как утверждают исследователи, более 10 лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе самая крупная из них начала стремительно увеличиваться в размерах. И вот, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.

По сообщению Антарктической службы Великобритании, опасности для станции этот факт не представляет, так как еще в 2016 году ее перенесли вглубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Группа из 12 сотрудников покинула станцию в середине февраля ввиду наступления антарктической зимы.

"Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется", - заявила руководитель службы Джейн Фрэнсис.

Говоря о направлении айсберга, Фрэнсис отметила, что он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником. Ранее в октябре 2019 года от Антарктиды откололся айсберг весом 314 миллиардов тонн.