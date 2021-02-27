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Айсберг в Арктике. Архивное фото

Айсберг размером в четыре Ташкента откололся от Антарктиды — что теперь будет

© Commons.wikimedia / Brocken Inaglory
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210227/16089781/Aysberg-razmerom-v-chetyre-Tashkenta-otkololsya-ot-Antarktidy--chto-teper-budet.html

Более 10 лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе самая крупная из них начала стремительно увеличиваться в размерах.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley, сообщает РИА Новости.

Антарктические пингвины на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде.
© Sputnik / Алексей Куденко
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При этом, как утверждают исследователи, более 10 лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе самая крупная из них начала стремительно увеличиваться в размерах. И вот, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.

По сообщению Антарктической службы Великобритании, опасности для станции этот факт не представляет, так как еще в 2016 году ее перенесли вглубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Группа из 12 сотрудников покинула станцию в середине февраля ввиду наступления антарктической зимы.

"Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется", - заявила руководитель службы Джейн Фрэнсис.

Говоря о направлении айсберга, Фрэнсис отметила, что он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником. Ранее в октябре 2019 года от Антарктиды откололся айсберг весом 314 миллиардов тонн.

Теги:
Ученые, Антарктида, айсберг



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