Лавров и Камилов о том, когда возобновится трудовая миграция в РФ — видео

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Дипломаты обсудили ситуацию с трудовой миграцией, а также процесс возобновления очного обучения для иностранных студентов.

В настоящее время специалисты из Минздрава, Министерства транспорта и других профильных структур двух стран прорабатывают возможность возобновления полноценного сообщения.

"Мы надеемся, что в скором времени ситуация вернется к прежнему стабильному формату", — подчеркнул Сергей Лавров.

Абдулазиз Камилов в свою очередь отметил, что над всем комплексом проблем сейчас работает прибывшая в Москву делегация, включая министра здравоохранения.

"Главное, что у нас обоюдный интерес восстановления сообщения и трудовой деятельности наших граждан в РФ. Сейчас мы сообща пытаемся решить все эти вопросы", — заявил со своей стороны Абдулазиз Камилов.

Кроме того, Сергей Лавров поблагодарил узбекистанскую сторону за ускоренную процедуру регистрации вакцины "Спутник V" в республике и добавил, что сейчас прорабатывается возможность как можно скорее запустить производство препарата в этой стране.

Подробнее об итогах переговоров глав МИД двух стран смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.