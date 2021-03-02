Лавров и Камилов о том, когда возобновится трудовая миграция в РФ — видео

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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Дипломаты обсудили ситуацию с трудовой миграцией, а также процесс возобновления очного обучения для иностранных студентов.
В настоящее время специалисты из Минздрава, Министерства транспорта и других профильных структур двух стран прорабатывают возможность возобновления полноценного сообщения.
"Мы надеемся, что в скором времени ситуация вернется к прежнему стабильному формату", — подчеркнул Сергей Лавров.
Абдулазиз Камилов в свою очередь отметил, что над всем комплексом проблем сейчас работает прибывшая в Москву делегация, включая министра здравоохранения.
"Главное, что у нас обоюдный интерес восстановления сообщения и трудовой деятельности наших граждан в РФ. Сейчас мы сообща пытаемся решить все эти вопросы", — заявил со своей стороны Абдулазиз Камилов.
Кроме того, Сергей Лавров поблагодарил узбекистанскую сторону за ускоренную процедуру регистрации вакцины "Спутник V" в республике и добавил, что сейчас прорабатывается возможность как можно скорее запустить производство препарата в этой стране.
Подробнее об итогах переговоров глав МИД двух стран смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.