О чем молчат мигранты: как казахские дворники уделали Моргентштерна и Элджея

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Откровенно: авторы нашумевшего кавера на песню Cadillac, которую исполнил рэпер Моргенштерн, рассказали о том, кем являются на самом деле.
В конце прошлого года клип казахских дворников взорвал Интернет: мигранты перепели Моргенштерна и Элджея.
Ролик продолжает набирать тысячи просмотров в Сети, а теперь авторы видео замахнулись еще и на творчество Славы Марлоу - главной звезды осени 2020-го, соратника Алишера Валеева.
Как теперь звучат каверы на "Кадиллак" и "Снова я напиваюсь"? Кем на самом деле оказались дворники? И о чем молчат мигранты? Смотрите наш новый проект.