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Фото недели

Сестры Кардашьян и девушка-полицейский – лучшие фото недели

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Коллекция книг, подаренная Узбекистану Алишером Усмановым.

Кортни и Ким Кардашьян снова вышли в свет в откровенных платьях, Анджелина Джоли шокировала поклонников своей худобой во время визита в Бангладеш, а жительница Новосибирска щеголяла в купальнике на лютом морозе.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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