Сестры Кардашьян и девушка-полицейский – лучшие фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Кортни и Ким Кардашьян снова вышли в свет в откровенных платьях, Анджелина Джоли шокировала поклонников своей худобой во время визита в Бангладеш, а жительница Новосибирска щеголяла в купальнике на лютом морозе.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Холодоустойчивые сербы устроили забег в нижнем белье, испанцы отгоняли злых духов и призывали весну, а китайцы расслаблялись в бассейне с овощами и фруктами.
Православные христиане встретили День Крещения Господня, в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а в Венесуэле начались протесты.
Модели демонстрировали провокационные наряды на Неделе моды в столице Германии, японки праздновали совершеннолетие на американских горках, а студентка-биолог изображала русалку в аквариуме Рио-де-Жанейро.
Счастливые жители Рио-де-Жанейро любовались закатом на одном из престижных пляжей города, сборная Узбекистана забивала первые голы на Кубке Азии – 2019, а львята с редчайшим белым окрасом привыкали к новому дому.
Делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Танзилой Нарбаевой встретилась в Вашингтоне с заместителями помощника торгового представителя США по вопросам применения генеральной системы преференций Эрландом Хэрфиндалом.
Накануне 30-летия вывода советских войск из Афганистана российский сенатор Алексей Кондратьев ответил на вопросы обозревателя Sputnik.
В церемонии открытия первого чемпионата Узбекистана по хоккею принимал участие президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов.