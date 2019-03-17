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Фото недели

Humo Arena, битва на подушках и крушение Boeing – яркие фото прошедшей недели

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Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил ледовый дворец Humo Arena

В Узбекистане прошел открытый чемпионат по ледолазанию, в Суздале на праздновании Широкой Масленицы прошла битва на подушках, В Эфиопии произошло крушение самолета Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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