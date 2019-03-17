Humo Arena, битва на подушках и крушение Boeing – яркие фото прошедшей недели

В Узбекистане прошел открытый чемпионат по ледолазанию, в Суздале на праздновании Широкой Масленицы прошла битва на подушках, В Эфиопии произошло крушение самолета Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек.