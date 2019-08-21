"Чудо в кукурузном поле" и протесты в Гонконге - главные фото недели

Эти и другие актуальные события прошедшей недели - в нашей фотоленте.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, все 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы. В Гонконге тысячи демонстрантов вышли на улицы, протестуя против закона об экстрадиции.
Эти и другие актуальные события прошедшей недели - в нашей фотоленте.
На этой неделе арестовали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в Москве выступила с концертом Дженнифер Лопес, а узбекские военные продолжают бороться за победу на Армейский международных играх.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия, в Южной Корее прошел Фестиваль грязи, а в Севастополе выбрали главную красавицу - "Жемчужину Черного моря — 2019".
Путин встретился с президентом Боливии Эво Моралесом, Mercedes Benz Fashion Week прошел в Мадриде, ралли "Шелковый путь" и многое другое смотрите в фотоленте Sputnik.
В Великобритании прошли знаменитые скачки Royal Ascot, в Сочи — 30-й юбилейный кинофестиваль "Кинотавр", астронавт NASA Кристина Кох показала Южное сияние из космоса.
В ходе визита в Каракалпакстан президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с состоянием хлопчатника в регионе.
Ущерб, полученный от деятельности сотрудников АО "Региональные электрические сети", оценивается почти в два миллиарда сумов.
Ожидается, что ввод двух парогазовых установок на ТЭС улучшит энергоснабжение Каракалпакстана и Хорезма и ускорит развитие промышленности.