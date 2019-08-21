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Фото недели

"Чудо в кукурузном поле" и протесты в Гонконге - главные фото недели

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© AP Photo / Rodrigo Abd
Участницы Панамериканских игр позируют во время турнира по бодибилдингу, впервые ставшего частью соревновательной программы

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, все 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы. В Гонконге тысячи демонстрантов вышли на улицы, протестуя против закона об экстрадиции.

Эти и другие актуальные события прошедшей недели - в нашей фотоленте.




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