Путин и Эрдоган с мороженным и помидорная битва — фото недели

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели переговоры, а на Украине освободили Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Лучшие фото недели - смотрите в подборке Sputnik Узбекистан.

27 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019. Участники ежегодного праздника La Tomatina в городе Буньоль провинции Валенсия в Испании. Ла Томати́на — ежегодный праздник, проходящий в последнюю неделю августа в испанском городе Буньоль. Десятки тысяч участников приезжают из разных стран для участия в битве, «оружием» в которой служат помидоры. Ракета выпущена во время испытания реактивной системы залпового огня на опубликованной 25 августа 2019 года Корейским центральным информационным агентством Северной Кореи (KCNA).

Кадры этих и других важных событий уходящей недели – смотрите в нашей фотоленте.