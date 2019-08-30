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Фото недели

Путин и Эрдоган с мороженным и помидорная битва — фото недели

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Строительство торгово-развлекательного центра Rivera, где в четверг произошло обрушение металлической конструкции. Жертвами трагедии стали четверо человек, двое - пострадали.

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели переговоры, а на Украине освободили Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Лучшие фото недели - смотрите в подборке Sputnik Узбекистан.

27 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019. Участники ежегодного праздника La Tomatina в городе Буньоль провинции Валенсия в Испании. Ла Томати́на — ежегодный праздник, проходящий в последнюю неделю августа в испанском городе Буньоль. Десятки тысяч участников приезжают из разных стран для участия в битве, «оружием» в которой служат помидоры. Ракета выпущена во время испытания реактивной системы залпового огня на опубликованной 25 августа 2019 года Корейским центральным информационным агентством Северной Кореи (KCNA).

Кадры этих и других важных событий уходящей недели – смотрите в нашей фотоленте.




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