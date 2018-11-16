В Турции завершили расследование убийства посла РФ Андрея Карлова

Обвинительное заключение было направлено в прокуратуру Анкары. Оно было подготовлено прокурором Адемом Акынджи, который вел расследование убийства российского дипломата.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Следствие по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова завершено в Турции.

Как сообщает Sputnik Турция, обвинительное заключение направлено в прокуратуру.

Там оно будет тщательно проверено и далее - в случае утверждения акта - дело будет направлено в суд.

Фото из личного архива А. Манойло Эксперт: за спиной убийцы посла стоят западные страны

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии выставки "Россия глазами путешественника". Убийца несколько раз выстрелил в посла РФ с криками "это за сирийских братьев". Андрей Карлов от девяти полученных ранений скончался.

По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

Карлову было присвоено звание Героя России посмертно. Позже одну из улиц Анкары местные власти назвали его именем.

Всего по делу об убийстве дипломата были арестованы восемь человек, четверо из которых - бывшие полицейские.

AFP / Natalia KOLESNIKOVA Узбекистанцы несут цветы и свечи к посольству России

Отметим, что узбекистанцы остро восприняли известие о гибели посла. Глава республики Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования президенту Владимиру Путину и всему народу России в связи со случившимся, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов посетил посольство России в Ташкенте, где выразил соболезнования послу Владимиру Тюрденеву и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким Андрея Карлова.

А сотни простых жителей Узбекистана приходили к зданию посольства РФ и приносили цветы и свечи в знак солидарности и единства с народом России.

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