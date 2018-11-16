Исторический момент: Рахмон запустил Рогунскую ГЭС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС, которую строили с 1976 года.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил Рогунскую ГЭС, сообщает Sputnik Таджкистан.

На торжественную церемонию запуска приехали представители соседних государств, в частности, стран - участниц проекта CASA-1000, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран и 30 ведущих иностранных СМИ.

Строительство Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане началось еще в 1976 году.

Рогунская гидроэлектростанция - девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах восточнее Душанбе. По проекту ГЭС состоит из шести агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров. Она будет самой высокой в мире среди ГЭС подобного типа. Суммарная проектная мощность станции составляет 3600 МВт, что делает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.