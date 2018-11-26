В Китае родились генно-модифицированные близнецы

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Китайский генетик заявил, что стал участником первого в истории человечества изменении ДНК эмбриона, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

© Sputnik / Леся Полякова Госкомстат сообщил, кого в 2018 году родилось больше: мальчиков или девочек

По информации агентства, ученый модифицировал эмбрионы семи пар во время репродуктивного лечения. К настоящему моменту лишь одна беременность принесла результаты: две девочки-двойняшки появились на свет в ноябре с измененным ДНК.

Целью ученого было не вылечить или предотвратить наследственное заболевание, а попытаться привить способность, которая у обычных людей не встречается, а именно противостоять заражению ВИЧ и СПИД.

Агентство уточняет, что в опыте ученого все отцы имели ВИЧ, в то время как матери были здоровы. Ученый добавил, что при эффективном лечении ВИЧ заболевание может сдерживаться и не инфицировать ребенка. Однако эксперимент ученого направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения в будущем.