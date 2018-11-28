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Алкогольные шоты

Определены самые пьющие страны Европы

© Flickr/ brad.
В мире
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Возглавила список стран с наивысшими показателями приема алкоголя Эстония. А вот самые благополучные в этом смысле являются Греция, Италия и Мальта.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Российское общественное движение "Трезвая Россия" опубликовало первый "Рейтинг трезвости стран Европы".

Эстония, по данным специалистов организации, -  наиболее "алкогольная" страна из всех стран в Евросоюзе. Потребление там алкоголя на душу населения составляет 15,35 литра в год.

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На втором месте оказалась Литва с 13,61 литра на человека, а замыкает тройку "лидеров" Чехия, где потребление алкоголя составляет 12,99 литра на человека.

В топ-3 наименее пьющих европейских стран вошли Греция - 6,52 литра на человека, Италия - 7,08 литра на человека и Швеция - 7,18 литра на человека.

Питейные заведения Москвы
© Sputnik / Алексей Куденко
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По числу смертельных случаев из-за алкоголя лидирует Словения - 13 случаев на 100 тысяч человек. На втором месте Дания - 12 случаев на 100 тысяч человек, на третьем Латвия - 9 случаев на 100 тысяч человек.

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При составлении рейтинга использовались такие показатели, как зарегистрированное в стране ЕС потребление алкоголя на душу взрослого населения (15+) в чистом спирте и число умерших в связи со злоупотреблением алкоголем. Данные были взяты из открытых источников.

Ранее похожий спсисок был составлен среди российских городов. Самым пьющим городом России оказался Саратов. Москва заняла 16-ю строчку. Питер не попал даже в первую десятку.

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