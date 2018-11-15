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Питейные заведения Москвы

Ученые выяснили, где больше всего алкоголиков

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Желание выпить может появляться из-за недостатка солнечных дней.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Исследователи из Мексики, Испании и США заявили, что на употребление алкоголя влияют климатические условия, сообщается в журнале Hepatology. Они сравнили уровень потребления спиртного и погодные условия в 193 странах мира, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической станции.

Александр Синельников
Фото предоставлено Александром Синельниковым
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От алкоголизма и цирроза печени чаще всего страдают жители холодных стран. По мнению экспертов, употребление спиртного может быть вызвано желанием согреться или "убежать от депрессии", возникающей из-за недостатка солнечных дней.

В организме человека есть фермент, который расщепляет молекулы спиртного. Его запасы ограничены. Врач Республиканского центра наркологии Гульнура Алимова ранее рассказала, что у женщин этого фермента меньше, чем у мужчин, поэтому они спиваются быстрее. Ключом к лечению алкоголизма является психокоррекция. По словам врача-нарколога Дмитрия Бортничука, современная наркология выделяет пять причин появления зависимости: среда обитания, эмоциональное состояние, ситуация выживания, генетическая предрасположенность, поиск пути. Специалист считает, что алкоголизм неизлечим, только если человеку можно поставить диагноз "третья стадия алкоголизма". 

Узбекистан находится на 137 строчке рейтинга стран мира по уровню потребления алкоголя. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в стране потребляют 2,7 литра спиртного в год. Для сравнения, в 2014 году показатели были следующими: 131 место и 3,54 литра алкоголя в год. Чаще всего в стране пьют крепкий алкоголь, пиво и вино.

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Теги:
Наука, алкоголь



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