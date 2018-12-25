10:07 25 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Врач с анализами

Российские ученые нашли новый способ лечения рака на поздних стадиях

CC0 / pixabay.com
В мире
Получить короткую ссылку
36 0 0

Исследователи предложили метод "перезагрузки" раковых клеток.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Ученые Дальневосточного федерального университета предложили новый способ терапии онкологических заболеваний - искусственно пробуждать раковые клетки и убивать их в момент активации, сообщает пресс-служба вуза.

Производство лекарств на фармацевтической фабрике
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Ученые разработали лекарство от разных видов рака

Отмечается, что статья одобрена для печати в журнале Frontiers in Cellular Neuroscience.

"В центре внимания исследователей оказался переход стволовых раковых клеток от состояния сна к состоянию бодрствования и активного деления. Эти немногочисленные клетки отвечают не только за рост и распространение опухоли, но и за рецидивы… Трудность терапии заключается в том, что эффективно воздействовать на стволовые клетки рака можно только в их активной фазе, уловить которую сложно", - говорится в сообщении.

Руководитель Центра геномной и регенеративной медицины Школы биомедицины ДВФУ, специалист в области эпигенетики Александр Каганский отметил, что метод активации стволовых клеток рака достаточно рискован, но в пассивном состоянии эти клетки почти не подвержены воздействию химиотерапии.

"В случае с опухолями поздних стадий всегда приходится выбирать между потенциальными рисками и потенциальной пользой от предлагаемой терапии. Метод "перезагрузки" раковых клеток на сегодняшний день мы считаем наиболее перспективным", — приводятся в сообщении слова специалиста.

Микробиологические исследования
CC0 / pixabay
Исследование: как аспирин поможет в борьбе с раком

Стволовые клетки глиомы обладают защитными механизмами, которые делают невозможным прицельное терапевтическое воздействие на них. Каганский уточнил, что смысл дифференцированной терапии, которую предлагают специалисты ДВФУ, в том, чтобы заставить стволовые клетки глиомы перезапустить клеточный цикл: ввести их в активное состояние и застать врасплох химиотерапией в тот момент, когда они еще не защищены.

"Мы хотим сконцентрироваться на крайне важном вопросе: влияют ли качественные особенности и молекулярные механизмы клеток, окружающих стволовые клетки глиомы, на их активацию. Или же стволовые клетки активируются автономно", — добавил Каганский.

Теги:
Рак, Медицина и здоровье, здоровье, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красивые и дорогие: Forbes определил самых высокооплачиваемых моделей
Что RT подарил Трампу на Рождество
Что подарили Трампу на Рождество
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054