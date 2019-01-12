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Микробиологические исследования

Ученые назвали основные симптомы рака

CC0 / pixabay
В мире
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Ученые из Великобритании перечислили симптомы, которые должны стать поводом срочно обратиться к врачу, так как могут сигнализировать о раке.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Ученые лондонского онкологического центра Макмиллан назвали семь основных симптомов, которые обычно сопутствуют развитию самой грозной болезни, пишет Daily Express.

Среди тревожных состояний, которые могут являться проявлениями злокачественных процессов в организме, названы:

Заведующий отделением общей онкологии и колопроктологии сети клиник МЕДСИ Александр Кочатков
© Sputnik .
Кочатков: визит к онкологу еще не повод привыкать к земле
- внезапно возникшие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря,

- "необъяснимое" кровотечение,

- утолщение (или комок) в груди или в другом месте,

- трудности при глотании,

- изменение цвета и (или) размера родинки,

- тяжелый кашель с хрипотой,

- долго не заживающая рана.

Прогноз ВОЗ: в 2030 году от рака умрут более 13 миллионов человек >>>

Ученые отмечают, что названные симптомы отнюдь не означают, что у человека рак, но рекомендуют при появлении любого из них как можно скорее обращаться к врачу.

Специалисты также перечислили также напомнили, благодаря чему можно избежать заболевания раком, - это воздержание от курения, поддержание здорового веса, сведение к минимуму употребление алкоголя, использование солнцезащитной косметики и активный образ жизни.

Теги:
советы, врач, рак, болезнь



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