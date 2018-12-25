Прогноз ВОЗ: в 2030 году от рака умрут более 13 миллионов человек

Сейчас в мире от рака легкого ежегодно умирают около полутора миллионов человек, от рака печени — миллион больных, примерно столько же от рака толстой и прямой кишки, 500 тысяч человек — от рака молочной железы.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. К 2030 году число умерших от рака людей достигнет, предположительно, 13,5 миллиона человек. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Иван Стилиди. Он привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В 2015 году заболело 14 миллионов человек и умерло 8,2 миллиона. В 2030 году, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, заболеет 21 миллион человек и умрет 13,5 миллиона", — цитирует Стилиди РИА Новости.

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По его словам, сейчас в мире от рака печени каждый год умирает миллион человек, от рака легкого — примерно полтора миллиона больных, от рака молочной железы — 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ученые Дальневосточного федерального университета предложили новый способ терапии онкологических заболеваний — искусственно пробуждать раковые клетки и убивать их в момент активации.

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