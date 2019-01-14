ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Обвиняемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал вину в содеянном, сообщает Sputnik Казахстан.
Нуралы Киясов обвиняется в нанесении ножевых ранений, приведших к смерти спортсмена.
"Я полностью признаю свою вину, но в части того, что мы это планировали, отказываюсь", — заявил он.
На скамье подсудимых также Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева. Мужчина также обвиняется в убийстве, а женщина — в недонесении о преступлении.
Кудайбергенов на слушаниях в минувшую пятницу утверждал, что убийство не было спланировано и он не бил Тена ножом. Толыбаева, в свою очередь, заявила, что до последнего не знала о намерении парней снять зеркала с припаркованных в городе автомашин.
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Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в центре Алматы. Он увидел, как автоворы снимают зеркала с его автомобиля, и попытался остановить злоумышленников. Они нанесли Тену ножевое ранение в бедро. Спортсмена госпитализировали, однако он скончался от потери крови.
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Фигуристу было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира - 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.
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С 2004 по 2010 год Тен тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.