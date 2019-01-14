Фото яйца побило рекорд Instagram

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Фотография яйца побила все рекорды Instagram, набрав более 25 миллионов лайков за пару дней.

В прошлом феврале самым популярным фото в Instagram был снимок Кайли Дженнер с дочерью Сторми, который набрал более 18 миллионов лайков.

В этом году 4 января в аккаунте под названием World Record Egg разместили фотографию яйца, написав: "Давайте побьем прошлогодний рекорд Instagram все вместе и сделаем этот снимок самым популярным! Побьем рекорд Кайли Дженнер".

Уже к утру следующего дня фотография яйца набрала 9 миллионов лайков, а через 10 часов рекорд Кайли Дженнер был побит.

Многие задаются вопросом, кто же создал этот аккаунт. Как оказалось, им владеет некая Генриетта - курица из британской провинции.

У издания Buzzfeed получилось взять у нее короткое интервью, в котором она заявила, что сразу знала, что яйцо побьет все рекорды, так как это самый сильный продукт. По ее словам, когда она увидела, что в топе Instagram фотография Кайли Дженнер, то подумала, что сможет побить ее рекорд, и устроила челлендж.