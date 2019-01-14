Не трогайте курдов: Трамп пригрозил Турции санкциями

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.

"Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно (ИГ) преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019

Трамп добавил, что США также не хотят, чтобы "курды провоцировали Турцию".

AFP / ADEM ALTAN Турция готова в одиночку разгромить ИГИЛ в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести американские войска из САР.

Слова президента США Дональда Трампа о возможности введения экономических мер против Анкары при ее нападении на сирийских курдов является отражением путаницы в американской администрации, заявил в интервью РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.

"Заявление президента США Трампа является ни чем иным, как отражением и результатом путаницы в американской администрации, в то время как американский президент показывает противоречивую и непоследовательную позицию в своих заявлениях в Twitter", - сказал чиновник в интервью РИА Новости.

Он заявил, что "позиция США, которая подчеркивает равенство курдов и сил самообороны сирийских курдов (YPG), показывает ее слабость, противоречивость и непоследовательность", отметив, что Турция "решительно выступает против сравнения и позиции США".

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения коалиции. В пятницу, 11 января, неназванный военный чиновник США заявил телеканалу Fox News, что Америка выводит военную технику из Сирии, но войска пока остаются.