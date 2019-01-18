СК РФ призвал не доверять заявлениям террористов о взрывах в Магнитогорске

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко прокомментировала распространившиеся в СМИ заявления боевиков о причинах взрывов в Магнитогорске.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Следственный комитет России считает приоритетной версией ЧП в Магнитогорске взрыв бытового газа, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в ответ на заявления о том, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и ряде стран) взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее информация о том, что боевики взяли на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутного такси в Магнитогорске, появилась в ряде СМИ. Долгое молчание террористы якобы объяснили заботой о безопасности устроивших взрыв.

"С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Илья Московец Следов взрывчатки на обломках рухнувшего в Магнитогорске дома не обнаружено

Петренко добавила, что в рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские, взрывотехнические, пожарно-технические и иные экспертизы. Идет сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие.

"Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств", - заключила она.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов извлекли тела 39 человек. Маршрутное такси загорелось и взорвалось в городе вечером первого января, погибли три человека.