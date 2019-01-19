В США сообщили, какое оружие в России страшнее ядерного

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Российские ракеты с неядерными боеголовками смертоноснее ядерного оружия, и США делают большую ошибку, выходя из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что выход из ДРСМД может оказаться пагубным для Вашингтона. Так, Москве особо не нужно наращивать ядерный потенциал, однако разрыв соглашения позволит ей развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными боеголовками.

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Журнал сообщает, что на момент подписания ДРСМД стороны не особо задумывались о том, что соглашение также установит запрет и на ракеты с неядерными боеголовками, поскольку их считали второстепенными после их ядерных аналогов. Однако некоторые понимали, каким потенциалом может обладать высокоточное неядерное оружие – в этой связи издание вспоминает слова, произнесенные в 1984 году Николаем Огарковым, который на тот момент был начальником Генштаба ВС СССР. По его мнению, высокоточное ракеты с увеличенной дальностью полета могут резко повысить разрушительные возможности неядерного оружия, что в итоге сделает его близким к ядерному оружию в плане эффективности.

Также подчеркивается, что НАТО пользуется широким арсеналом крылатых ракет, которые попадают под ограничение ДРСМД. Лазейкой для этого стало размещение такого вооружения на военных кораблях, подводных лодках и самолетах. Для России, в свою очередь, единственным способом ответить на угрозу с Запада является разработка более смертоносных неядерных ракет наземного базирования – такие технологии у Москвы есть, а выход Вашингтона из договора позволит их воплотить в жизнь.